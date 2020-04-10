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Голкипер сборной Украины размышляет над завершением карьеры

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Андрей Пятов / УАФ

35-летний голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о дальнейших карьерных планах.

Андрей Пятов ответил на вопросы болельщиков на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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Я не буду загадывать наперед. Мы должны были играть на Евро-2020 в этом году, а тут финальный турнир перенесли... Пока живу с мечтой сыграть на чемпионате Европы. После него буду принимать какое-то решение.

Конечно, я не вижу себя в другой сфере, кроме футбола. Но в первую очередь надо пройти курсы, получить лицензию, определиться. Пожалуй, я больше готов быть тренером вратарей. Но после курсов свое мнение могу изменить,
– рассказал Пятов.

Недавно Андрей Пятов тоже поделился планами на Евро-2021 и дальнейшее будущее в главной команде страны.

  • 7 марта УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год в связи с пандемией коронавирус. Матчи континентального первенства пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.
  • В финальную часть Евро-2020 пробилась и сборная Украины. Команда Андрея Шевченко сыграет в группе с с Нидерландами и Австрией. Третий соперник определится после плей-офф Лиги Наций, матчи которого были перенесены с марта на июнь нынешнего года.
  • Также УЕФА принял решение о возобновлении матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы после того, как улучшится ситуация в борьбе с коронавирусом.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Сборная Украины по баскетболу Футбол
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