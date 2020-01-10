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Голкипер забил невероятный гол броском из своих ворот в матче НХЛ: видео

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Голкипер забил гол броском из своих ворот в матче НХЛ / twitter.com/PR_NHL

Вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго". Его команда в итоге отпраздновала уверенную победу со счетом 5:2.

Это первый гол вратаря в матче Национальной хоккейной лиги, начиная с октября 2013 года. Тогда это сделал Майк Смит, выступавший на тот момент за "Аризону".

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37-летний Пекка Ринне забил броском из своих ворот. В воротах "Нэшвилла" на момент броска голкипера не было.

Видео результативного броска вратаря

37-летний Ринне стал 12-м вратарем в истории лиги, который забил гол, и самым старшим после Мартина Бродера (забил в 40 лет в 2013 году).

Финн в матче с "Чикаго" отразил 29 бросков из 31 и был признан первой звездой матча.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: NHL Хоккей Спорт
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