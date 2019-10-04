Головкин – Деревянченко: анонс чемпионского боя

Казахстанец Геннадий Головкин и украинец Сергей Деревянченко в ночь с 5-го на 6-е октября поборются за вакантный пояс IBF и IBO в среднем весе. Спорт24 объясняет, почему этот бой особенный.

Головкин – Деревянченко. Главное

Что: бой в среднем весе за вакантные пояса IBF и IBO

Где: США, "Мэдисон-сквер-гарден"

Когда: ночь с субботы на воскресенье 6-го октября, 5:00

Трансляция: канал Xsport

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Чем важен и интересен бой

В среднем весе доминирует мексиканец Сауль Альварес. Именно он владел поясом IBF и должен был защищать титул в поединке с Сергеем Деревянченко. Но стороны не договорились. Почему? У Альвареса заявляют, что команда украинца требовала слишком высокую сумму за бой. У Сергея убеждают, что команда Канело предлагала смешные условия.

Еще одним аргументом команды Альвареса было то, что Деревянченко проиграл Даниэлю Джейкобсу в поединке за пояс IBF. Сауль победил американца и забрал пояс себе. Мексиканец не хотел драться с украинцем, который, по его мнению, априори слабее соперник. С Саулем можно согласиться, поскольку Сергей не столь медийно раскрученный боксер.

Что бы ни было, но боксеры не договорились о поединке, поэтому IBF сделала пояс вакантным.

Джейкобс – Деревянченко видеообзор боя

16-го сентября 2017 года Головкин, являясь чемпионом мира по версиям WBA, WBC, IBF, IBO, впервые встретился с Альваресом. Бой завершился ничьей. Через год, 15-го сентября 2018 года, боксеры провели еще один бой. Казахстанец проиграл решением судей. С тех пор в среднем весе доминирует Канело.

Альварес – Головкин видеообзор второго боя

Головкин пытался добиться еще одного поединка, но мексиканец наотрез отказывается. Для Головкина мексиканец главная цель в среднем весе. Однако пока Геннадий не знает, как добиться поединка с Канело. Как вариант, победа в бою за титул IBF. Хотя Альварес дал понять, что этот пояс для него второстепенный.

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Специалисты списывают Головкина со счетов, поскольку ему уже 37 лет. По мнению экспертов, в карьере Геннадия наступил момент истины. Если он проиграет Деревянченко, то это "звоночек" о том, что время вешать на гвоздь боксерские перчатки.

То же самое касается Деревянченко, которому в конце октября исполнится 34 года. Сергей имеет неудачный опыт в борьбе за пояс IBF. Головкин считается топ-боксером, поэтому это настоящее испытание для украинца.

Что стоит знать о Головкине

На Олимпийских играх 2004 года занял второе место в весовой категории до 75 кг. Головкин, по прозвищу GGG, дебютировал в 2006 году на профессиональном ринге в средней весовой категории (до 72 кг). Первые 8 поединков выиграл досрочно.

11 июля 2009 года вышел на первый 12-раундовый бой, в поединке за звание интерконтинентального чемпиона WBO нокаутировал во втором раунде бразильца Джона Андерсона Карвальо. Затем нокаутировал непобежденного Михаила Макарова. В 2010 году Головкин подписал контракт с промоутерской компанией братьев Кличко K2 Promotions. В настоящее время сотрудничает с Matchroom Boxing (Эдди Хирн).

Казахстанец бывший чемпион мира по версиям WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Головкин известен как мощный и техничный панчер, который выиграл большинство своих поединков досрочно. Он одержал 23 победы нокаутом подряд в течение 9 лет с 22 ноября 2008 до 18 марта 2017 года. Повторил рекорд Бернарда Хопкинса по количеству защит титула чемпиона мира в среднем весе, проведя 20 успешных поединков.

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Как боксеры подходят к бою

Оба боксера выиграли свои последние поединки. Сергей Деревянченко в изнурительном бою одолел представителя Германии Джека Кулкая. Все три судьи отдали минимальную победу украинцу – 116:112 и дважды 115:113.

Деревянченко – Кулкай видеообзор боя

Самое важное то, что Сергея полноценно к поединку готовит тренер Андре Розье. Он уже дважды готовил боксеров к поединку с Геннадием. Розье выводил на бой против казахстанца Дэниеля Джейкобса и Кертиса Стивенса (оба проиграли). И эксперты отмечают, что сила Деревянченко исключительного в его команде.

Головкин также сумел победить в последнем поединке, но сделал это гораздо увереннее. Летом Геннадий в четвертом раунде нокаутировал канадца Стива Роллса.

Видео нокаута в поединке Головкин – Роллс

Головкин решил разорвать сотрудничество с тренером Абелем Санчесом. Отныне Геннадий сотрудничает с Джонатаном Бэнксом. 37-летний специалист является бывшим тренером Владимира Кличко. Сейчас Головкин и Бэнкс заявляют, что довольны сотрудничеством.

Прогноз

Очевидным фаворитом поединка является Геннадий Головкин, который уже все доказал на ринге. Для казахстанца Сергей проходной соперник. GGG заявлял, что готов нокаутировать украинца в ранних раундах, однако это вряд ли произойдет.

Скорее всего, Геннадий одержит досрочную победу в последних раундах (10-12). Деревянченко нужен "лаки панч". Головкин работает методично, поэтому у Сергея не будет шансов выиграть по очкам.