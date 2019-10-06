Головкин – Деревянченко: онлайн-трансляция чемпионского боя

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Головкин – Деревянченко: онлайн-трансляция боя 5 октября 2019
Головкин – Деревянченко: онлайн-трансляция чемпионского боя / 24 канал

В ночь с 5 на 6 октября в США на арене Мэдисон-сквер-гарден состоится бой за пояс IBF в среднем весе. Казахстанец Геннадий Головкин встретится с украинцем Сергеем Деревянченко. Поединок можно посмотреть онлайн.

Вечер бокса на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден" начнется в 04:00 по киевскому времени. Бой Головкин – Деревянченко начнется в 05:30 по киевскому времени.

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Поединок Геннадий Головкин – Сергей Деревянченко покажет стриминговая платформа DAZN. В Украине титульный поединок можно будет посмотреть по телевидению на канале Xsport.

Смотреть канал Xsport можно на платформах Megogo и Oll.TV при наличии подписки. Онлайн-трансляция боя Головкин – Деревянченко доступна по этой ссылке.

Обзор боя Головкин – Деревянченко читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Сергей Деревянченко Деревянченко – Головкин
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