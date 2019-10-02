Головкин: Если Деревянченко даст шанс, то бой будет завершен в 1-2 раунде

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Геннадий Головкин
Геннадий Головкин / boxingnews24.com

Казахстанский боксер Геннадий Головкин перед поединком против Сергея Деревянченко заявил, что может нокаутировать украинца в первых раундах. Головкин предупредил украинца, чтобы он был бдительным.

По словам Головкина, он хочет продемонстрировать свой новый стиль, который предполагает драматическое шоу.

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Я хочу показать вам новый стиль в субботу. Я хочу придерживаться своего стиля большого драматического шоу. Если он даст мне шанс в первом, втором раунде, то бой будет закончен. Так что не моргай,
– цитирует Геннадия Boxing News 24.

Также казахстанский боксер поделился планами на будущее, если сумеет выиграть поединок

Если я побью Деревянченко, у меня открывается большое будущее. Я хочу объединить титулы, и я хочу громких имен. Я хочу большой бой. Если будет большое имя, то я готов драться в суперсреднем весе,
– рассказал Головкин.

Поединок Головкин – Деревянченко состоится в ночь с 5-го на 6 октября в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден".

Начало поединка по киевскому времени – примерно 4:00 утра.

По мнению букмекеров, явным фаворитом поединка, на кону которого будут стоять титулы IBF и IBO, является именно Геннадий Головкин.

К слову: Головкин – Деревянченко: где смотреть онлайн титульный бой

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Теги: Спорт Бокс Сергей Деревянченко Деревянченко – Головкин
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