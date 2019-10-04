Головкин на 100 грамм перевесил Деревянченко перед титульным боем

В пятницу, 4 октября, состоялась церемония взвешивания перед боем между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным за вакантный пояс IBF.

Начало церемонии взвешивания было запланировано на 22:00, но, по состоянию на 20:00, уже есть ее результаты.

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Автор ESPN Дэн Рафаэль у себя в Twitter написал, что, кроме раннего начала, процедура была закрыта для болельщиков и журналистов.

Результаты взвешивания перед боем Деревянченко – Головкин:

Деревянченко – 72,1 кг (159 фунтов).

Головкин – 72,2 кг (159,2 фунта).

Для украинца это уже будет вторая попытка завладеть поясом IBF. Впервые украинец его оспаривал в октябре 2018 года и тогда уступил раздельным решением судей Даниэлю Джейкобсу.

Геннадий Головкин – бывший чемпион мира по версиям WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018).

Обзор поединка Головкин – Деревянченко читайте на сайте Спорт24.