Головкин показал эффектное промо боя против украинца Деревянченко: видео

39 Читати новину українською
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин / The Boxing Voice

Казахский боксер Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) проведет бой с украинцем Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) 5 октября в Нью-Йорке.

Головкин на своей официальной странице в Instagram разместил промо видео-ролик к бою против Деревянченко.

Читайте также: Время Головкина подходит к концу, хочу стать тем, кто завершит его эпоху, – Деревянченко

Деревянченко стал обязательным претендентом на чемпионский бой в апреле, победив решением судей Джека Кулкая. После этого он поднялся на первое место в рейтинге IBF.

Мексиканец Сауль Альварес, владевший поясом IBF, не смог договориться о бое с украинцем, поэтому потерял титул. Таким образом, пояс IBF стал вакантным и побороться за него получили шанс Деревянченко и Головкин.

Кто такой Геннадий Головкин? Известный казахстанский боксер, бывший чемпион мира по версиям WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Головкин дважды дрался с Альваресом: один бой завершился ничьей, а в другом Геннадий проиграл.

blog_ava
Порошенко рассказал, как Путин обманул его с освобождением Сенцова
сегодня
561
Теги: Спорт Деревянченко – Головкин Сергей Деревянченко Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Головкин показал эффектное промо боя против украинца Деревянченко: видео
сегодня 16:20 Головкин показал эффектное промо боя против украинца Деревянченко: видео
40
"Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
сегодня 12:28 "Атлетико" потерял очки, "Вальядолид" Лунина проиграл: результаты 6 тура Ла Лиги и видео голов
121
"Интер" обыграл "красных дьяволов" в миланском дерби и вернул первое место в Серии А: видео
сегодня 11:04 "Интер" обыграл "красных дьяволов" в миланском дерби и вернул первое место в Серии А: видео
67
"Барселона" сенсационно проиграла "Гранаде", пропустив гол на 63 секунде: видео
сегодня 08:17 "Барселона" сенсационно проиграла "Гранаде", пропустив гол на 63 секунде: видео
284
Сын Коломойского сыграл официальный матч за "Днепр", сам олигарх был на матче: фото
21 сентября 17:59 Сын Коломойского сыграл официальный матч за "Днепр", сам олигарх был на матче: фото
481
Новости
Больше новостей
Залиште відгук