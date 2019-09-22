Головкин показал эффектное промо боя против украинца Деревянченко: видео

Казахский боксер Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) проведет бой с украинцем Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) 5 октября в Нью-Йорке.

Головкин на своей официальной странице в Instagram разместил промо видео-ролик к бою против Деревянченко.

Читайте также: Время Головкина подходит к концу, хочу стать тем, кто завершит его эпоху, – Деревянченко

Деревянченко стал обязательным претендентом на чемпионский бой в апреле, победив решением судей Джека Кулкая. После этого он поднялся на первое место в рейтинге IBF.

Мексиканец Сауль Альварес, владевший поясом IBF, не смог договориться о бое с украинцем, поэтому потерял титул. Таким образом, пояс IBF стал вакантным и побороться за него получили шанс Деревянченко и Головкин.

Кто такой Геннадий Головкин? Известный казахстанский боксер, бывший чемпион мира по версиям WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Головкин дважды дрался с Альваресом: один бой завершился ничьей, а в другом Геннадий проиграл.