Гонщики Формулы-1 спровоцировали курьезную аварию: видео

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Болид Renault
Болид Renault / twitter.com/RenaultF1Team

В первой практике Гран-при Бахрейна пилоты вызвали курьезную аварию. Антонио Джовинаццо зацепил Нико Хюлькенберга.

Во время практик пилоты Формулы-1 имеют возможность испытать свои болиды перед квалификационными заездами и самой гонкой.

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Обычно аварии во время практик происходят, если кто-то из гонщиков ошибся, поскольку свободные заезды не имеют никакого турнирного значения. Но в Бахрейне курьезная авария таки произошла.

Пилот Renault Нико Хюлькенберг на последних кругах пропустил два болида Alfa Romeo. Кими Райкконен сразу же проехал, а Антонио Джовинаццо задержался напротив немца в повороте на высокой скорости и поднял руку в знак благодарности – Нико без проблем пропустил итальянца на предыдущем быстром отрезке.

Хюлькенберг же не ожидал заминки со стороны конкурента и врезался в заднее колесо Alfa Romeo. В результате Джовинаццо и Хюлькенберга вызвали к стюардам. Однако никого штрафовать не стали – судьи сочли инцидент недоразумением.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lads, it’s Friday! . #BahrainGP #Formula1 #F1 @hulkhulkenberg @antogiovinazzi99

Допис, поширений FORMULA 1 (@f1)

Пилот Ferrari Шарль Леклер еще с первой квалификации захватил лидерство и удержал его в борьбе за поул-позишн на Гран-при Бахрейна. Рядом с ним стартует его напарник Себастьян Феттель. Оба пилота Mercedes будут за ними.

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Теги: Спорт Формула-1
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