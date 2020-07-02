Гордость страны: две украинки попали в топ-10 лучших футболисток мира
Футболистки женской сборной Украины Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко вошли по результатам голосования в топ-10 лучших футболисток в мире. Девушки заняли седьмое и восьмое места.
В июне основатель портала Futebol Feminino Alternativo, который специализируется на женском футболе, Виктор Хьюго запустил голосование всех болельщиков, чтобы определить 50 лучших действующих футболисток мира, которые за последние 5 лет играли в составе сборной своей страны.
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Среди лучших
Среди 250 претенденток на попадание в такой рейтинг оказались две украинские спортсменки, а именно Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко.
1 июля голосование завершилось, участие приняло более пять тысяч человек.
Ольге Овдийчук отдали 348 голосов, а Дарье Апанащенко – 337.
Лидером рейтинга стала Барбара Банда из китайского "Шанхая". Футболистка представляет национальную сборную Замбии. Барбаре отдали чуть меньше половины всех голосов – 2053. Второе место заняла Джилл Рорд из Нидерландов, которая выступает за лондонский "Арсенал" – 627 голосов.
Тройку лидеров замкнула Андресса Алвеш, которая представляет сборную Бразилии и выступает за итальянскую "Рому" – 525 голосов болельщиков.
Топ-10 по результатам голосования
- Барбара Банда (Замбия).
- Джилл Рорд (Нидерланды).
- Андресса Алвеш (Бразилия).
- Беатрис Дзанератто (Бразилия).
- Зена Колман (Намибия).
- Тамирес (Бразилия)
- Ольга Овдийчук (Украина).
- Дарья Апанащенко (Украина).
- Деяна Кастельянос (Венесуэла).
- Мануэла Джулиано (Италия).
- Летом 2019 года Ольга Овдийчук подписала контракт с грандом футбола мадридским "Атлетико". До этого играла в составе "Жилстрой-1". В составе команды неоднократно становилась чемпионкой Украины и обладательницей Кубка Украины.
- Дарья Апанащенко выступает за украинский "Жилстрой-1". Как игрок сборной Апанащенко отметилась 3 голами в квалификации к Евро-2012, в том числе и в победных для украинок матчах против Дании и Шотландии, а также помогла сборной Украины квалифицироваться в финальную часть турнира, забив еще 3 мяча в матчах плей-офф против Словении. На чемпионате Европы она снова забила в ворота Дании.