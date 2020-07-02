Футболистки женской сборной Украины Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко вошли по результатам голосования в топ-10 лучших футболисток в мире. Девушки заняли седьмое и восьмое места.

В июне основатель портала Futebol Feminino Alternativo, который специализируется на женском футболе, Виктор Хьюго запустил голосование всех болельщиков, чтобы определить 50 лучших действующих футболисток мира, которые за последние 5 лет играли в составе сборной своей страны.

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Среди лучших

Среди 250 претенденток на попадание в такой рейтинг оказались две украинские спортсменки, а именно Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко.

1 июля голосование завершилось, участие приняло более пять тысяч человек.

Ольге Овдийчук отдали 348 голосов, а Дарье Апанащенко – 337.

Лидером рейтинга стала Барбара Банда из китайского "Шанхая". Футболистка представляет национальную сборную Замбии. Барбаре отдали чуть меньше половины всех голосов – 2053. Второе место заняла Джилл Рорд из Нидерландов, которая выступает за лондонский "Арсенал" – 627 голосов.

Тройку лидеров замкнула Андресса Алвеш, которая представляет сборную Бразилии и выступает за итальянскую "Рому" – 525 голосов болельщиков.

Топ-10 по результатам голосования

Барбара Банда (Замбия). Джилл Рорд (Нидерланды). Андресса Алвеш (Бразилия). Беатрис Дзанератто (Бразилия). Зена Колман (Намибия). Тамирес (Бразилия) Ольга Овдийчук (Украина). Дарья Апанащенко (Украина). Деяна Кастельянос (Венесуэла). Мануэла Джулиано (Италия).