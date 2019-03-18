Горячие греческие фаны прервали дерби вечных врагов "Панатинаикоса" и "Олимпиакоса": фото

Матч 25-го тура чемпионата Греции между "Панатинаикосом" и "Олимпиакосом" не был доигран. Игру пришлось остановить из-за массовых беспорядков на трибунах.

Уже на 5-й минуте матча фанаты "Панатинаикоса" атаковали представителей "Олимпиакоса", которые находились на скамейке запасных.

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В пирейском клубе впоследствии заявили, что один из хулиганов имел при себе нож.

На 53 минуте массовые беспорядки свои голом спровоцировал нападающий "Олимпиакоса" Мигель Герреро. Болельщики "Панатинаикоса" напали на полицейских, которые в ответ применили слезоточивый газ.

Главный арбитр остановил матч на 70-й минуте при счете 0:1 в пользу "Олимпиакоса". Поединок до сих пор не доиграли.

Греция, сегодняшний суперматч Панатинайкос-Олимпиакос и пиро зелёных! / Greece, Panathinaikos-Olympiakos today pic.twitter.com/D6JDV1NioR — Амир (@u1tramir) 17 марта 2019 г.

Сейчас "Олимпиакос" в турнирной таблице чемпионата Греции располагается на 2 позиции. "Панатинаикос" – 7-й.

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