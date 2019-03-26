Городок Олимпийских игр в Париже: как он будет выглядеть

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Концепт городка Олимпийских игр-2024
Концепт городка Олимпийских игр-2024 / archdaily.com

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже состоятся в 2024 году, однако готовиться к ним во Франции начали заранее. В частности, местные архитекторы уже разработали концепт городка Олимпиады.

Бюро французского архитектора Доминика Перро представило генеральный план городка, который должен соединить прибрежную территорию реки Сены, отметили в издании ArchDaily.

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В городке планируют построить до двух тысяч квартир для атлетов, а также транспортную систему для общественного транспорта и автомобилей. После завершения игр он будет использоваться по потребностям общины.

Кроме этого, около жилья и вдоль берега, французы намерены создать парки с дорожками и террасами. Сам проект городка занимает 119 тысяч квадратных метров.

По предварительным данным, его строительство начнут в 2020 году, а сдавать в аренду его помещения будут уже с 2025-го.

Смотрите фото: проект городка Олимпийских игр в Париже

Отметим, что 32 летние Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году. Кроме японского города на проведение Олимпиады также претендовали Стамбул и Мадрид.

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Теги: Новости недвижимости Спорт Новости недвижимости мира Паралимпийские игры
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