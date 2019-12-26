Государство хочет построить мультиспортивные комплексы в каждой области Украины до 2024 года

К 2024 году в каждой области должен быть построен мультиспортивный комплекс. При этом он не обязательно должен быть построен в областном центре.

Заместитель министра молодежи, культуры и спорта Владимир Шумилин провел встречу с журналистами и представил Стратегию развития спорта и физической активности Украины до 2032 года. По его словам, до 2024 года в каждой области должны быть запущены 24 мультиспортивных центра, 24 активные парка и более 100 стадионов нового поколения, пишет XSPORT.

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"Когда денег нет, то лучше вообще ничего не строить, чем строить что-нибудь. Просто, когда мы строим что-нибудь и как-нибудь, то туда приходят люди и начинают думают, что так и должно быть. Существуют специальные стандарты планирования и проектирования. Если анализ говорит, что это спортивное сооружение невозможно эксплуатировать эффективно, то ее лучше вообще не строить, чем строить как-нибудь.

Будут стимулы, государство будет выстраивать их систему. Одна из наших задач – чтобы на территории страны закрутить систему соревнований по основным, допустим, 15 видам спорта. Для этого нужны спортивные сооружения в каждой области. Мы им говорим, что есть такие вот условия, такие вот государственные гранты. Но мы их дадим только при условии, что сооружение будет отвечать таким-то критериям. Если на местах администрация говорит, что хочет себе еще дополнительно – окей.

Все сразу освоить невозможно. Но первые пять лет – приоритетная часть, нужно построить 24 комплекса. Не в областном центре, а в каждой области. Если город не хочет, то, пожалуйста – рядом пригород есть", – заявил Шумилов.

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Стоит отметить, что на данный момент в пяти городах Украины началось строительство спортивных комплексов – Тернополе (смета – 481 миллионов гривен, конец строительства – в 2021 году), Ровно (310 миллионов гривен, декабрь 2020 года), Хмельницком (227 миллионов гривен, декабрь 2020 года), Каменское (292 миллиона гривен, в 2020 год) и Житомире (293 миллиона гривен).