Готов сыграть против нигерийцев, если доверят место в составе, – Лунин

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин выразил готовность выйти в стартовом составе на матч против команды Нигерии.

Накануне Андрей Лунин провел открытую тренировку со сборной Украины на "Днепр арена". Там собралось немало болельщиков. Всего на матч продано уже 24 тысячи билетов, в то время как стадион вмещает 28 тысяч.

"Сборная Нигерии – хорошая силовая команда. Все представители Африканского континента играют мощно, в атлетичный футбол. Очень приятно находиться в Днепре. Впервые на предигровой тренировке видел столько болельщиков, вся трибуна была заполнена. Чувствую себя хорошо, готов сыграть против нигерийцев, если доверят место в составе", – отметил голкипер после открытой тренировки.

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Стоит отметить, что Андрей Лунин в свое время выступал на "Днепр арене". Он тогда еще был игроком "Днепра", в сезоне 2016/17 отыграв за клуб 22 матча. Впоследствии он перешел в "Зарю", откуда его выкупил "Реал". Уже после этого были аренды в "Леганесе" и "Вальядолиде".

Стоит добавить, что перед началом занятия президент УАФ Андрей Павелко вручил орден "За заслуги" III степени чемпиону мира среди 20-летних, лучшему голкиперу ЧМ-2019 (U-20) Андрею Лунину, поскольку во время награждения всей команды в Киеве Андрей был в заокеанском туре с мадридским "Реалом".