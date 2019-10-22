Грешные соблазны известных футболистов: потрясающие истории

В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку" – некоторым футболистам затмевали разум успех, узнаваемость и деньги. Они не смогли устоять перед земными соблазнами и начинали пить, употреблять наркотики – чем ухудшали или вообще срывали свой карьерный рост.

Также в выпуске:

Фрирайдеры – это экстремалы на велосипедах, люди, которые могут проехать там, где это сделать, казалось бы, невозможно. Они пытаются делать это как можно быстрее, да еще и с эффектными трюками. Но даже среди этих мегасмелых есть спортсменов особенно бесстрашные. О таких – более смотрите в видео программы.

Видео: