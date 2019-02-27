Гвардиола двусмысленно похвалил Зинченко: украинец может потерять место в составе

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Александр Зинченко и Пеп Гвардиола
Александр Зинченко и Пеп Гвардиола / Eurosport

Каталонский тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высоко оценил игру украинца Александра Зинченко в матче за Кубок лиги с "Челси", который его команда выиграла, а Зинченко сыграл на позиции левого защитника.

Вместе с похвалой Гвардиола предостерег украинца, что основной защитник "горожан" Мэнди ближайшее время восстановится от травмы.

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"У меня было ощущение, что Зинченко быстро поймет все требования. Я дал ему совет: пусть будет спокойным. Зинченко – умный футболист. Он быстро играет, заставляет всю команду играть быстрее. В матче с "Челси" он сыграл 120 минут против Педро, Азара, Виллиана, но он сохранял свою скорость.

"Он смог их контролировать, это многое значит. Но Бенджамен Мэнди уже возвращается", – цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.

Ранее Гвардиола также заявлял, что украинский футболист может сыграть на позиции опорного полузащитника. Сейчас эти функции в "Манчестер Сити" выполняет бразилец Фернандиньо.

Отметим, что в текущем сезоне Александр даже не является игроком ротации в "Манчестер Сити". Всего украинец провел 16 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Зинченко чаще всего играет на позиции левого защитника, которая не является для него родным. Футболист заменяет Мэнди, который часто подвергается травмам.

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Теги: Спорт Футбол Пеп Гвардиола Александр Зинченко Манчестер Сити
Источник: 24 Канал
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