Гвардиола прокомментировал состояние Зинченко перед игрой с "Тоттенхэмом"

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Пеп Гвардиола
Пеп Гвардиола / twitter.com/mancity

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о готовности украинского футболиста Александра Зинченко к матчу против лондонского "Тоттенхэма" в 35 туре чемпионата Англии.

Украинец Александр Зинченко травмировался в игре против "Кардиффа". Украинца на 19 минуте заменил Кайл Уокер. Впоследствии оказалось, что у футболиста небольшое растяжение задней поверхности бедра.

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Из-за травмы украинец пропустил несколько важных поединков "горожан", в том числе и игру Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". "Сити" уступили по сумме двух матчей.

Гвардиола перед матчем чемпионата Англии против "шпор" сообщил о состоянии Александра.

Зинченко провел лишь часть тренировки,
– сказал Гвардиола.

Таким образом, участие Зинченко в субботнем матче под вопросом, тем более, что после травмы восстановился Бенжамен Менди.

В то же время украинец в своем Instagram опубликовал несколько фотографий с тренировки.

Поединок 35-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" состоится в субботу, 20-го апреля. Начало игры в 14:30. Результат матча читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Александр Зинченко Пеп Гвардиола Тоттенхем Манчестер Сити
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