Гвоздик – Бетербиев: как завершится титульный поединок? Опрос

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Гвоздик – Бетербиев: как завершится титульный поединок? Опрос
Гвоздик – Бетербиев: как завершится титульный поединок? Опрос / boxingscene.com

Меньше суток осталось до того момента, как Александр Гвоздик и Артур Бетербиев встретятся в титульном поединке. Боксеры проведут объединительный бой за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.

Оба боксера являются непобедимыми на профессиональном ринге и одержали одинаковое количество побед. У Бетербиева рекорд из 14 подряд досрочных побед.

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Что интересно, боксеры в свое время встречались в любительском боксе. Победу одержал россиянин, так как Александр не смог продолжить бой из-за кровоизлияния из носа.

Между тем Гвоздик дважды проигрывал украинцу Александру Усику. В конце концов, оба спортсмена имеют прекрасную любительскую школу.

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Фаворитом поединка, по мнению букмекеров, является Гвоздик. Однако шансы одержать победу практически равны. Оба спортсмена обладают мощным ударом.


Гвоздик против Бетербиева: сравнение (инфографика 24 канала)

Поединок именитых полутяжей пройдет на арене Liacouras Center в Филадельфии (США). Примерное время начала боя 05:30 по киевскому времени.

Поединок Гвоздик – Бетербиев в Украине покажет телеканал "Интер". В 04:30 по киевскому времени на канале начнется программа "Большой бокс".

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Александр Гвоздик Гвоздик – Бетербиев
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