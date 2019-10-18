Гвоздик – Бетербиев: анонс боя за чемпионские пояса WBC и IBF

Чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик в объединительном поединке встретится с обладателем титула IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым. Анонс украинско-российской битвы читайте в материале Спорт24.

Гвоздик – Бетербиев. Главное

Что: объединительный поединок за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе

Где: Филадельфия (США), Liacouras Center

Когда: ночь с пятницы на субботу 19-го октября, 5:30

Трансляция: канал Интер

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Чем важен и интересен бой

В полутяжелом весе доминируют представители России. Титул IBF имеет Артур Бетербиев, WBO – Сергей Ковалев, а WBA – Дмитрий Бивол. И только престижным поясом WBC владеет украинец Александр Гвоздик. Все россиянин и украинец декларируют желание стать абсолютными чемпионами. В частности, Бивол и Ковалев заявили, что хотят встретиться с победителем противостояния Гвоздик – Бетербиев.

Вероятно, что противостояние Александра и Артура станет началом пути к званию абсолютного чемпиона в полутяжелом весе. Любой владелец одного титула захочет боксировать с боксером, который имеет два пояса.

Что Гвоздик, что Бетербиев не прочь объединить все пояса. Кроме того, в полутяжелом весе крайне мало топ-боксеров, поэтому чемпионам не остается ничего другого, как боксировать друг против друга.

Сергей Ковалев нашел другой выход. Россиянин вообще решил защитить титул против средневеса Сауля Альвареса. Вероятно, это самый большой бой в карьере Сергея, за который он заработает себе на беззаботную пенсию.

Что следует знать про Бетербиева

Россиянин имеет хорошую любительскую школу. На уровне любителя Бетербиев чемпион мира (2009 год) и Европы (2006, 2010), победитель Кубка мира (2008).

Бетербиев дважды встречался с Александром Усиком и проиграл украинцу. Кроме того, Артур сражался с Гвоздиком в 2009 году. Тогда бой завершился техническим нокаутом. У Гвоздика вроде был перелом носа.

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Бетербиев получил титул IBF 11 ноября 2017. Он встретился с немцем Энрико Келлингом и одержал победу нокаутом в 12-м раунде. После этого он провел две защиты своего пояса – против Каллума Джонсона и Радивойе Каладжича. Все бои на профессиональном ринге Артур выиграл досрочно.

Как боксеры подходят к бою

Последний бой Бетербиев провёл 4 мая и досрочно победил боснийца Радивойе Каладжича. Поединок завершился уже в 5 раунде.

Гвоздик последнийраз выходил на ринг 30 марта. Тогда Александр победил Дуду Нгумбу, ведь тот не смог продолжить бой после 5 раунда. Проблема обоих боксеров в том, что они боксировали с посредственными соперниками.

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Прогноз

Оба боксера имеют мощный удар. Перед поединок Гвоздик и Бетербиев заявляли, что не планируют встревать в "рубку". Но, вероятно, что именно ею все и закончится. Каждому из боксеров достаточно одного удара, чтобы завершить противостояние.

Вряд ли бой продлится все 12 раундов. Если же поединок пройдет всю дистанцию, то у Гвоздика больше шансов одержать победу по очкам.