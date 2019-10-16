Гвоздик о войне Украины и России: Не хочу проводить параллели с боем против Бетербиева

Украинский чемпион WBC Александр Гвоздик и российский чемпион IBF Артур Бетербиев прокомментировали политическую составляющую поединка.

Как известно, поединок Гвоздик – Бетербиев состоится 18 декабря в Филадельфии. На кону боя будут стоять пояса IBF и WBC в полутяжелом весе.

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Журналисты Fight news.com спросили обоих боксеров о политической составляющей поединка, ведь Россия ведет войну с Украиной.

Я просто спортсмен. Я не хочу проводить параллели с боем. Я живу в Калифорнии, он живет в Монреале. Я просто ничего об этом не знаю,

– цитирует Гвоздика Fight news.com.

В свою очередь Бетербиев заявил, что война вредна для людей.

Любая война вредна для людей, но я действительно не хочу об этом говорить. Это далеко от меня в Канаде,

– резюмировал россиянин.

Что известно о бое Гвоздик-Бетербиев?

Поясом WBC владеет украинец Александр Гвоздик, а титулом IBF россиянин Артур Бетербиев. По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинский боксер.

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Бетербиев завоевал титул IBF 11 ноября 2017 года. Он встретился с немцем Энрико Келлингом в бою за вакантный пояс IBF. Россиянин одержал победу нокаутом в 12-м раунде. После этого он провел две защиты своего пояса.

В октябре 2018 года он нокаутировал британца Каллума Джонсона, а в мае 2019 техническим нокаутом одолел Радивое Калайджича. Гвоздик завоевал титул WBC в полутяжелом 1 декабря 2018 года. В Канаде украинец нокаутировал Адониса Стивенсона.

В ночь на 31 марта Гвоздик в Филадельфии провел первую защиту титула и уверенно победил француза Дуду Нгумбу.