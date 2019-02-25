Гвоздик: После Олимпиады мы получили все, политики были добры к нам, чтобы получить голоса

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Александр Гвоздик
Александр Гвоздик / boxingscene.com

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году Александр Гвоздик вспомнил, как его и партнеров по сборной встречали в Украине после успешного выступления на Олимпиаде.

Гвоздик рассказал, что политики "засыпали" боксеров подарками, поскольку в октябре 2012 года в Украине проходили парламентские выборы.

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"Многие люди встречали нас, была музыка и цветы. Все политики хотели встретиться с нами, потому что нам повезло. В то время в Украине были выборы (парламентские, – Спорт24), сразу после Олимпийских игр. И для всех олимпийцев, для всей нашей команды, которая приехала, все политики старались быть добрыми к нам, чтобы получить больше голосов для себя. Они дарили нам подарки. Думаю, что у вас (в США – Спорт24) так же. Как и в Украине и России и других постсоветских странах", – резюмировал чемпион мира по версии WBC.

"Когда ты демонстрируешь хорошие результаты для своей страны на Олимпийских играх, чемпионатах мира – обычно власть выделяет тебе место для проживания. Какую-то квартиру, или дом. И, конечно, на этом этапе перед выборами они понимали, что должны выполнить свою работу, чтобы получить больше голосов. Поэтому мы получили все, даже больше. Все возможное и невозможное. Конечно, после Олимпиады мы давали много интервью и люди начали узнавать нас на улице", – отметил Александр.

На Олимпийских играх в Лондоне украинская сборная завоевала пять медалей. Золото получили Александр Усик и Василий Ломаченко, серебро – Денис Беринчик. Гвоздик сомнительно проиграл в полуфинале и довольствовался бронзой. Также бронзовая награда в активе Тараса Шелестюка.

 

 

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Теги: Спорт Бокс Александр Гвоздик
Источник: 24 Канал
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