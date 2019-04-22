Гвоздик рассказал, что чувствовал, когда отправил своего соперника в больницу

Украинский боксер Александр Гвоздик, который является чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе, рассказал о последних боксерах, которые выходили с ним на ринг. В частности, после боя с украинцем Адонис Стивенсон и Дуду Нгумбу попали в больницу.

В ночь на 31 марта Гвоздик в Филадельфии успешно провел свою первую защиту титула, победив Нгумбу, поскольку тот не смог продолжить бой. Однако украинец не верит в травму Нгумбу.

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Честно скажу, за последнего соперника я не переживал. Я не до конца уверен, что он отправился в больницу, а со Стивенсоном, конечно, вышла неприятная ситуация. Такие вещи не популяризируют бокс. К сожалению, они не исключаются и нам приходится с ними сталкиваться и жить дальше. Я переживал об этом, пока было все непонятно, но сейчас, насколько я знаю, он прекрасно себя чувствует и на 80-90% полностью восстановился. Конечно, речь о продолжении карьеры не идет, но он вполне может функционировать как человек, а это самое главное. Все хорошо, что хорошо кончается, поэтому я об этом сейчас не думаю и не переживаю,

– цитирует Гвоздика vRINGe.

Как известно, во время боя 41-летний канадец пережил серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу. Ему была проведена операция, после чего боксер был введен в состояние искусственной комы. Впоследствии боксер открыл глаза и пообщался со своими родными. Его состояние оценивалось, как стабильное, но, по неподтвержденной информации, у него была парализована правая часть тела.

В то же время Гвоздик заявил, что не контактировал с Адонисом Стивенсоном и не считает себя виновным в сложившейся ситуации.

Лично я с ним не контактировал, но я записывал видео в его поддержку. Контактировать с ним лично? Я не думаю, что я такой персонаж, с которым они сейчас хотели бы общаться, и плюс мы с ним не знакомы. Здесь такая ситуация, что на его месте мог быть и я, поэтому я не чувствую себя виноватым,

– резюмировал украинец.

Гвоздик скорее всего, следующий бой проведет против обязательного претендента. Им является американец Маркус Браун. Возможность сразиться с Гвоздиком Брауну подарила январская победа над экс-чемпионом мира в двух дивизионах шведом Баду Джеком.

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