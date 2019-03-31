Гвоздик рассказал о своих планах после защиты пояса WBC: за год можно и десять раз боксировать

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Александр Гвоздик
Александр Гвоздик / boxingscene.com

Александр Гвоздик, успешно проведя защиту титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, рассказал о планах на будущее.

Отвечая на вопрос, с кем бы он теперь хотел биться, Гвоздик ответил, что для начала он собирается повидаться с семьей и отдохнуть.

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Потом уже будем говорить с тренером, промоутером и менеджером, что к чему. Я не выбираю себе соперников. Подождем и увидим. Моя цель – объединить пояса,
– сказал Гвоздик после боя.

Следующий поединок Гвоздик должен провести против обязательного претендента – американца Маркуса Брауна (23-0, 16 КО). Браун победил Баду Джека (22-2-3, 13 КО) и стал обязательным претендентом на пояс Александра. Но WBC разрешила украинцу сначала провести добровольную защиту и Гвоздик успешно воспользовался возможностью.

А что там решат промоутеры... Если они смогут договориться сначала об унификации, значит, будет унификация. Я эти дела не решаю. Если поединки будут проходить, как этот, то за год можно и десять раз боксировать. Хотелось бы провести еще два, а там посмотрим,
– заявил чемпион.

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Теги: Спорт Александр Гвоздик Бокс
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