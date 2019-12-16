Гвоздик вошел в тройку лучших украинских боксеров по уровню доходов

Александр Гвоздик занял третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых украинских боксеров. Доходы Гвоздика в 2019 году составили 2,8 миллиона долларов.

По информации Champion.com.ua, 2,5 миллиона Гвоздик заработал на ринге. В 2019 году Александр провел два поединка.

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30 марта в Филадельфии украинец техническим нокаутом победил француза Дуду Нгумбу и защитил титул WBC. Победа принесла украинцу миллион долларов.

18 октября снова в Филадельфии Александр в объединенном поединке проиграл россиянину Артуру Бетербиеву. За этот бой Гвоздик заработал гонорар в размере 1,5 миллиона долларов.

Часть дохода украинец получил за рекламу беттинговой компании и бренда одежды.

В итоге в рейтинге самых высокооплачиваемых украинских боксеров Александр Гвоздик занял третье место.

Лидер рейтинга – Василий Ломаченко (6 миллионов долларов), второе место у Сергея Деревянченко (5,6 миллиона долларов).