Гвоздик заработал рекордный гонорар за бой с Бетербиевым

111 Читати новину українською
Гвоздик заработал рекордный гонорар за бой с Бетербиевым
Гвоздик заработал рекордный гонорар за бой с Бетербиевым / twitter.com/trboxing

Украинский боксер Александр Гвоздик за титульный бой против Артура Бетербиева заработал рекордный гонорар в своей карьере.

Оба боксера заработали по 1,5 миллиона долларов, сообщил журналист Дэн Рафаэль в твиттере.

Как это было: Гвоздик – Бетербиев: видео боя

Что известно о бое Гвоздик – Бетербиев?
Это был объединительный поединок за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе. Украинский боксер побеждал россиянина по очкам.

Однако в десятом раунде россиянин трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери остановил бой. Это первое поражение Гвоздика в карьере. Бетербиев же выиграл 15-й подряд бой досрочно.

Предыдущим самым большим гонораром для Гвоздика был миллион долларов за бой против Адониса Стивенсона и Дуду Нгумбу.

blog_ava
Леси Никитюк – 32: малоизвестные факты о харизматичной ведущей
сегодня
1018
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Гвоздик – Бетербиев Александр Гвоздик Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Гранада" победила и вышла в лидеры: результаты и видео голов 9 тура испанской Ла Лиги
сегодня 16:00 "Гранада" победила и вышла в лидеры: результаты и видео голов 9 тура испанской Ла Лиги
Ігор Саджениця 34
Гвоздик – Бетербиев: видео боя
сегодня 07:42 Гвоздик – Бетербиев: видео боя
Юрій Семенюк 1147
"Айнтрахт" разгромил "Байер" и обострил борьбу за лидерство: результаты 8 тура Бундеслиги
сегодня 10:10 "Айнтрахт" разгромил "Байер" и обострил борьбу за лидерство: результаты 8 тура Бундеслиги
Ігор Саджениця 50
Благодаря спорту я не сломался после травмы, несовместимой с жизнью, – пауэрлифтер Павел Козак
18 октября 17:30 Благодаря спорту я не сломался после травмы, несовместимой с жизнью, – пауэрлифтер Павел Козак
Станіслав Безушко 77
Украина сыграет на Евро-2020: где купить билеты на финальную стадию и какая цена
15 октября 12:12 Украина сыграет на Евро-2020: где купить билеты на финальную стадию и какая цена
Михайло Гема 704
Новости
Больше новостей
Залиште відгук