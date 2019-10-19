Гвоздик заработал рекордный гонорар за бой с Бетербиевым

Украинский боксер Александр Гвоздик за титульный бой против Артура Бетербиева заработал рекордный гонорар в своей карьере.

Оба боксера заработали по 1,5 миллиона долларов, сообщил журналист Дэн Рафаэль в твиттере.

Как это было: Гвоздик – Бетербиев: видео боя

Что известно о бое Гвоздик – Бетербиев?

Это был объединительный поединок за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе. Украинский боксер побеждал россиянина по очкам.



Однако в десятом раунде россиянин трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери остановил бой. Это первое поражение Гвоздика в карьере. Бетербиев же выиграл 15-й подряд бой досрочно.

Предыдущим самым большим гонораром для Гвоздика был миллион долларов за бой против Адониса Стивенсона и Дуду Нгумбу.