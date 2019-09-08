Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил чемпионский пояс UFC: видео

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Хабиб – Порье UFC: видео боя 7 сентября 2019 – нокаут онлайн
Хабиб Нурмагомедов-Дастин Порье исход боя / UFC

В субботу, 7 сентября, чемпион мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов защищал свой титул против Дастина Порье. И победил в третьем раунде удушающим приемом.

Это был главный бой вечера UFC242 в Абу-Даби.

Уже в первом раунде Хабиб имел возможность победить, когда повалил Порье. Но россиянину никак не удавалось провести удушающий прием. Поэтому борьба перешла в партер, когда бойцы больше времени провели канве. Инициатива была на стороне Нурмагомедова. Но американец выстоял.

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Уже во втором раунде меткий удар удался Порье. Хабиб не ожидал этого, поэтому вынужден был отступить. Но после этого россиянин вновь «прошел в ноги», и бой перевелся вниз. В то время в Порье уже была кровь на лице.

В начале третьего раунда Хабиб снова бросился в ноги сопернику. Но Порье был готов к этому. Он провел удушающий прием, чем несколько ослабил соперника. Но дожать его не сумел.

Взамен Хабиб таки провел свой прием. И американец просигнализировал, что не сможет продолжить бой. Россиянин победил и защитил свой титул чемпиона в легком весе. Для Хабиба это 28 победа на профессиональном ринге. И ни одного поражения.

После боя он поблагодарил соперника за этот поединок.

Стоит добавить, что Хабиб Нурмагомедов получил новый чемпионский пояс. Ведь в UFC изменили дизайн после последней победы россиянина над Конором МакГрегором.

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Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: где смотреть онлайн бой UFC242
7 сентября
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Теги: Спорт Новости Спорта MMA Смешанные единоборства
Источник: 24 канал
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