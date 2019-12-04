Хацкевич может возглавить "Динамо"

Белорусские специалисты Олег Дулуб и Александр Хацкевич, в свое время поработали и в Украине, входят в число претендентов на пост главного тренера брестского "Динамо".

Как сообщает "Прессбол", контракт нынешнего наставника брестчан Марцелла Лички оформлен по системе "1+1", и клуб не спешит продлевать соглашение с чешским специалистом, который в этом году привел команду к чемпионству.

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Если Личка и "Динамо" не найдут компромисс, то брестскому клубу придется искать нового тренера.

Напомним, экс-наставник сборной Беларуси Александр Хацкевич был уволен из киевского "Динамо" в августе 2019 года.

Последним местом работы Дулуба, который известен в Украине по работе с "Карпатами" и "Черноморцем", был казахстанский "Атырау".