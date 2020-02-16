Харлан приняла ванну с бойфрендом: горячее фото

Известная во всем мире украинская фехтовальщица Ольга Харлан показала фото, где она принимает ванну со своим новым бойфрендом.

Ее бойфрендом стал коллега, итальянский саблист Луиджи Самеле. Читайте также: Ольга Харлан опробовала новую маску в инстаграме: курьезные фото Первое интимное фото с ним Харлан опубликовала на День Валентина, однако в отношениях они уже год.

Спортсменка довольно активно ведет инстаграм и часто делится с подписчиками и фанами своей обычной жизнью. В соцсети Харлан можно найти много историй о ее тренировках, соревнованиях и победах.

В течение последних лет фехтовальщица получила немало больших побед и еще раз прославила себя и Украину на мировой спортивной арене.

В январе 2020 года Харлан победила на Гран-при в Монреале. Таким образом Харлан выиграла уже второй этап Кубка мира подряд. Перед тем она закончила 2019 год победой в Солт-Лейк-Сити (США).

20 июля 2019 года Харлан выиграла чемпионат мира по фехтованию в Будапеште. В решающей битве представительнице Украины противостояла россиянка Софья Великая.

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