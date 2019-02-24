Харлан завоевала первую медаль в сезоне, украинка устроила настоящую драму

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Ольга Харлан
Ольга Харлан / facebook.com/fie.org

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала дебютную в сезоне медаль. Ольга драматично проиграла в полуфинале Гран-при Каира и довольствовалась бронзой.

Выступление на Гран-при в Египте Харлан, которая была посеяна под третьим номером, начала уверенной победой над двукратной чемпионкой Азии в команде Хенг Янг 15:4. Потом Харлан прошла россиянку Ольгу Никитину (15:9) и свою подругу украинку Алину Комащук (15:9).

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В четвертьфинале Харлан сошлась с шестой сеяной, серебряным призером Азиатских игр-2018 китаянкой Шао Йаки и победила 15: 6.

Схватка за выход в финал вышла чрезвычайно интересной и драматичной. Харлан встретилась со второй сеяной кореянкой Чои Су Ен. Кореянка повела 5:0 и лишь после этого украинка сумела впервые ударить соперницу. Переломный момент наступил при счете 10:4 в пользу Су Ен. Харлан начала отыгрывать отставание, но после пяти удачных атак оступилась и, казалось, серьезно подвернула ногу.

Врачи оперативно помогли украинке, после чего Харлан сравняла счет – 11:11, а потом и вовсе повела – 14:12. Для выхода в финал украинке не хватало лишь одного удара.

В итоге, саблистки практически одновременно ударили друг друга и судьи долго не могли принять решение, кому отдать решающее очко. Победила все же кореянка – 15:14.

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Таким образом, Харлан завоевала первую медаль сезона – бронзу. Первое место досталось россиянке Софии Великой, которая в финале одолела кореянку со счетом 15:12. Вторая бронза у француженки Сесилии Берди.

Харлан, которая стала победительницей общего зачета прошлогоднего Кубка мира, была вынуждена пропустить первый этап нового сезона, а затем неудачно выступила в Солт-Лейк-Сити, проиграв в первом же бою.

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Теги: Спорт
Источник: 24 Канал
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