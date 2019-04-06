"Химик" обыграл "Днепр" в первом матче полуфинала плей-офф Суперлиги

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"Химик" обыграл "Днепр" в первом матче полуфинала плей-офф Суперлиги

Южненский "Химик" открывал полуфинальную серию с "Днепром" домашним матчем. И выиграл его.

Химик – Днепр 95:85 (20:17, 26:26, 22:16, 27:26). Счет в серии – 1:0.

"Днепр" не слишком удачно начал матч, но и "Химик" своими возможностями для получения очков не воспользовался. Хотя именно южненцы лучше провели вторую половину первой четверти и выиграли ее "+3".

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Главными героями второй десятиминутки для хозяев стали защитники Илья Сидоров и Деон Эдвин. Украинец, выйдя со скамейки, реализовал 4 из 5 трехочковых, а Эдвин из раза в раз разбирался со своими оппонентами один на один. "Днепр" отвечал более командным нападением и благодаря лучшему движению мяч постоянно находил дыры в защите хозяев. При равной игре "Химик" сумел сохранить 3-очковый отрыв перед большим перерывом, в первую очередь благодаря приличному проценту попаданий трехочковых – 6 из 13.

В третьей четверти южненцам удалось увеличить преимущество в счете. Команда Виталия Степановского сохранила динамику в своей игре, в то время как "Днепр" в нападении заметно притормозился, сконцентрировавшись на атаках из-за дуги. Как следствие, "Химик" впервые в этом матче получил двузначный отрыв, сохранив 9 очков преимущества перед заключительной четвертью.

Одной из ключевых проблем Дениса Журавлева конце игры стали фол-трабл Мишулы и Глебова, к которым очень скоро присоединился и Сизов, а также три персональных замечания Тимофеенко, которые капитан схватил еще в первой четверти.

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На старте заключительной четверти "Днепр" держал удар и сократил отставание до 5 очков, но затем случились два подряд точных трехочковых от Кирилла Марченко, который вернул своей команде двузначное преимущество и отправил днепрян в нокдаун, вернуться после которого они так и не сумели. Гости не справились с нервами, за второй технический фол игру завершил главный тренер гостей Денис Журавлев, отфолились сразу четыре игрока "Днепра" – Тимофеенко, Мишула, Шундель и Сизов... "Химик" лучше соперника провел вторую половину и выиграл стартовый матч (95:85), поведя в полуфинальной серии.

Второй матч серии команды проведут в Южном 8 апреля в 18:30.

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Теги: Спорт БК Днепр БК Химик Баскетбол
Источник: ФБУ
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