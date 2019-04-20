"Химик" разгромил "Киев-Баскет" в первом матче финальной серии Суперлиги

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В финале чемпионата Украины – погром. "Химик" разбил "Киев-Баскет" в первом поединке решающей серии Суперлиги.

"Химик" на правах хозяина паркета почти сразу завоевал инициативу.

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На большой перерыв "Химик" ушел с гандикапом в 18 очков. В итоге до финальной сирены команда ни на миг не позволяла усомниться в судьбе поединка.


"Химик" и "Киев-Баскет"

Итоговый результат 88:70. Зелено-белые сделали уверенный шаг к чемпионству. Следующий поединок серии до трех побед в понедельник снова примет Южное.

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Теги: Спорт Новости Спорта чемпионат Украины по баскетболу БК Киев-Баскет БК Химик Баскетбол
Источник: 24 канал
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