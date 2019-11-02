"Химик" уверенно обыграл "Николаев" в чемпионате Украины

В субботу, 2 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Украины по баскетболу. "Химик" на своем паркете обыграл "Николаев".

Химик – Николаев – 77:65 (18:22, 18:22, 25:9, 16:12)

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Ход матча

Первыми открыли счет в игре хозяева паркета: попал два балла молодой Артем Ковалев. Давидюк, который защищает цвета "Николаева", через минуту счет в матче сравнял.

У "корабелов" хорошо вошел в игру и Макс Луценко, который собственными эффективными действиями сумел оформить рывок для своей команды во второй половине стартовой десятиминутки. Поддержали украинца и партнеры по команде. Как следствие +6 для гостей за 2 минуты до конца периода.

Далее свое слово сказали молодые игроки "Химика": все тот же Ковалев был точным с линии штрафных, а Горобченко забил эффектные три очка. Завершился период при счете 18:22 в пользу гостей.

Во второй четверти гости продолжали лидировать, а на пятой минуте игры вообще оторвались на расстояние в 9 баллов после удачных штрафных от Луценко. Еще большим отрыв сделал Зотов за 2 минуты до конца первой половины. Несколько баллов в концовке южненцы отыграли, но разница осталась ощутимой – 36:44.

В большой перемене очень хорошую работу провел Виталий Степановский. На третью четверть хозяева вышли значительно живее и более сконцентрированными, чем их оппоненты. 25: 9 – с таким счетом Салливан и компания шокировали команду Черния после большого перерыва.

На последних минутах гости делали отчаянные попытки спасти игру, однако южненцы уже своего не отдали.