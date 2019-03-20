"Химик" захватил лидерство в Суперлиге и другие матчи 20 марта: обзор

"Николаев" уступил дома южненскому "Химику" в поединке регулярного чемпионата Суперлиги – 68:80, и позволил южненцам возглавить турнирную таблицу.

"Николаев" – "Химик" 68:80 (17:13, 13:28, 20:20, 18:19)

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Хозяева в начале встречи сразу ошеломили гостей рывком 10:0. Южненцы никак не могли наладить конструктивные действия ни в атаке, ни в защите. Однако в тайм-ауте Виталию Степановскому удалось подобрать подходящие слова. "Химик" сразу ответил своим рывком в 7:0. Игра в конце стартовой четверти несколько выровнялась. Николаевцы в итоге получили 3 очка преимущества.

Уже в начале второй 10-минутки южненцы сравняли счет и вышли вперед. Хозяева сначала старались не отставать. Но впоследствии преимущество "Химика" становилось ощутимее. Хозяева еще сохраняли за собой преимущество в реализации бросков с игры, но уже по штрафным и другим статистическим компонентам игры гости уверенно пошли вперед. Это также синхронно сказалось на счете. На большой перерыв "Химик" имел уже 11 очков запаса.

Несмотря на существенные кадровые потери, отсутствие Онуфриева с Петровым и свежее повреждение Жуковского, хозяева все же все силы отдавали борьбе за результат. По ходу третьей 10-минутки николаевцы смогли сократить отставание до 6 очков. Впрочем, у "Химика" резерва для усиления оказалось больше. Потому в заключительной четверти гости вернули 11-очковую разницу.

В последней части поединка игровое преимущество "Химика" стала более очевидным. У хозяев не нашлось аргументов, чтобы попытаться спасти поединок.

Таким образом южненцы уверенно довели встречу до победы, которая подняла их на первое место турнирной таблицы перед заключительным матчем регулярного чемпионата.

"Киев-Баскет" – "Днепр" 85:77 (22:22, 23:19, 22:20, 18:16)

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Столичный "Киев-Баскет" принимал "Днепр" в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Первая половина осталась за хозяевами, которые лидировали на протяжении большей части матча до большого перерыва. Команда Евгения Мурзина довольно неплохо двигала мяч, чередуя атаки в краске с дальними выстрелами. Хозяева реализовали 7 из 13 трехочковых до большого перерыва, что стало ключевым фактором, который помог киевлянам уйти на большой перерыв при "+4".

"Днепр" в основном строил игру в нападении из-за краски, откуда набрал больше половины командных очков. Вел за собой команду Тимофеенко, который за первую половину набрал 11 очков, став самым результативным игроком в составе обеих команд.

После большого перерыва перевернуть ход игры на свою сторону днепрянам так и не удалось. Киевляне продолжали с неплохим процентом атаковать из-за дуги. Бигмены "Киев-Баскета" справились с более габаритными оппонентами, а икс-фактором в команде Евгения Мурзина стал Михаил Горобченко, который провел лучший матч в сезоне. Молодой защитник столичного коллектива реализовал 4 из 4 трехочковых, набрал 12 очков, сделал 6 подборов и 5 передач.

У "Днепра" после большого перерыва добавил в нападении Мишула, который стал больше брать на себя, но догнать коллектив Дениса Журавлева соперник не смог.

"Киев-Баскет" победил (85:77) и сравнял счет в сезонной серии (2:2), забронировав за собой четвертое место в турнирной таблице. Это означает, что команда Евгения Мурзина уже точно сыграет в первом раунде плей-офф против "Николаева", а для "Днепра" борьба за первое место продолжится уже в пятницу, когда подопечные Журавлева поедут на выезд в Черкассы.

"Черкасские Мавпы" – "Политехник" 89:91 (26:25, 17:26, 23:21, 23:19)

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Бигмен "Мавп" Кристофер Коукли выиграл стартовый вброс у своего харьковского оппонента и сразу помчался в атаку, однако первая атака американца цели не достигла. Что нельзя сказать о двух следующих: Руслан Отверченко дважды успешно ассистировал на Коукли, который и набрал первые 4 балла для своей команды.

У Харькова же отвечали собственными бросками Рочняк и Кромер. В целом команды демонстрировали интересный и очень ровный баскетбол, о чем свидетельствует то, что за стартовые 4 минуты игры лидер в матче сменился дважды, а еще три раза счет был равным. Завершился первый период при счете 26:25.

На старте второй десятиминутки политехи попытались организовать рывок, что им и удалось, однако Максим Михельсон вовремя выпустил на паркет своего молодого бигмена Дмитрия Скапинцева, который получил 4 балла подряд и сравнял счет. Однако очень быстро команда Владимира Коваля снова сумела увеличить свое преимущество, но чрезвычайно эффектную точку в периоде сумел поставить Илья Чугунов, который за 0.5 секунды до завершения четверти успел принять мяч и выполнить трехочковый бросок со своей трехочковой линии, который достиг цели! 43:51 для гостей после первой половины игры.

В третьей четверти "Мавпы" сумели в концовке сократить отставание до минимума за счет удачных атак с периметра, однако на последней минуте гости снова перехватили инициативу и удалились на комфортное расстояние.

Однако, черкасчане имели шансы и дальше. За 5 минут до завершения основного времени игры теперь форвард Дмитрий Липовцев с угла своей фирменной трехой с отклонением сравнял счет, но харьковчане снова не выключились из борьбы.

Очень близко были игроки обеих команд, чтобы сыграть дополнительные 5 минут, однако на последних секундах "Мавпы" после перехвата допустили досадную потерю и проиграли этот матч.

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