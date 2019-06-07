Хэмилтон неуклюже врезался в стену на практике гран-при Канады: видео

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Льюис Хэмилтон врезался в стену
Льюис Хэмилтон врезался в стену / Скриншот

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон попал в аварию во время второй практики перед гран-при Канады.

Хэмилтон задел стену на выходе из четвертого поворота и получил прокол колеса. Британец на поврежденном болиде сумел добраться до боксов.

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Из-за повреждения дна болида и проколотого колеса британец вынужден был досрочно завершить практику.

Именно в Монреале в 2007 году Хэмилтон выиграл свою первую гонку. Всего британец финишировал первым на гран-при Канады шесть раз.

Как известно, гран-при Канады состоится в ближайшее воскресенье, 9 июня.

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Теги: Новости Спорта Спорт Формула-1
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