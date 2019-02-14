Хэмилтон впервые опробовал новый болид Mercedes для Формулы-1: яркое видео

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Хэмилтон испытал новый болид Mercedes
Хэмилтон испытал новый болид Mercedes / Mercedes

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от обкатки болида нового сезона Mercedes W10.

В среду, 13 февраля, в Сильверстоуне Mercedes не только провела презентацию своей новой машины, но и использовала один из двух разрешенных на сезон съемочных дней, чтобы Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас почувствовали автомобиль.

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Mercedes выпустила видео, где Хэмилтон смеется и говорит, насколько прекрасно ведет себя машина на установочном круге. Действующий чемпион рассказал, что полностью доволен тем, как все прошло.

Это было отличное первое свидание с новым болидом, возможно, одно из лучших за все эти годы. Но что самое поразительное, так это то, как болид был собран за ночь, а потом как гладко прошел сегодняшний день. Есть вещи, над которыми нужно продолжать работать, но ведь так много людей работали неутомимо, чтобы сделать вот эту машину, увидеть ее на трассе, выполнить все необходимые задачи. Так что мы отлично поработали в рамках съемочного дня,
– цитирует Хэмилтона Planet F1.

Также свои новые болиды успели презентовать такие команды как Haas, Toro Rosso, Williams, Renault, Red Bull и Racing Point.

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Теги: Спорт Mercedes Льюис Хэмилтон Формула-1
Источник: 24 Канал
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