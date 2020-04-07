Ходил в майках на два размера больше: лучший теннисист Украины о финансировании Олимпиады-2012

Лидер украинского мужского тенниса Сергей Стаховский рассказал о финансировании украинской команды на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

В интервью ютуб-канала "Бегущий Банкир" украинский теннисист рассказал, что не получил выделенные деньги. Стаховский заявил, что должен был получить около 30 тысяч долларов.

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"По своему опыту помню. Сказали, что финансирование спортсменов при подготовке на Олимпиаду в Лондоне было 100%, все деньги были выделены.

Когда я увидел эту сумму, то я увеличил количество наших атлетов в Лондоне вдвое – с 102 до 200. Я разделил эту сумму на 200 человек и там вышло по 30 тысяч долларов в год на каждого, а я их не видел в глаза", – сказал Сергей.

Также Сергей пожаловался, что ему не предоставили экипировку нужного размера, поэтому он вынужден был носить майки на два размера больше.

"Когда я приехал забирать олимпийскую экипировку, то мне сказали: "У нас остались только размеры М и XXL". Я говорю: "В смысле? Вы хотели, чтобы я за полгода написал вам свои размеры и наф*га? Чтобы я приехал и мне сказали, что у вас нет?"

Зато у нас половина чиновников были одеты с иголочки, у всех был хороший костюм, а я ходил в майках на два размера больше", – резюмировал Стаховский.

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На Олимпиаде в Лондоне Стаховский проиграл в 1/32 финала австралийцу Ллейтону Хьюитту – 1:2 (3:6, 6:4, 3:6).

Кто такой Стаховский?Лучший украинский теннисист, лидер сборной Украины. По состоянию на 20 марта 34-летний киевлянин занимает 167 место в рейтинге ATP. Победитель пяти турниров ATP Tour (4) и Challengers (1).

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