Хоккеист грубо лезвием конька ударил соперника в грудь: видео жуткого эпизода

В матче НХЛ между "Тампа Бэй" и "Эдмонтоном" произошел жуткий эпизод – защитник Зак Кэссиан ударил лезвием конька соперника в грудь.

Это все произошло в конце первого периода. Кэссиан атаковал соперника Эрика Чернака под бортом. После этого оба хоккеистов оказались на льду, а под ними еще один игрок "Эдмонтона" Джош Арчибальд.

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В момент, когда Чернак пытался подняться, чтобы продолжить атаку своей команды, Кэссиан нанес удар лезвием конька ему в грудь.

Видео удара Кэссиана в грудь сопернику лезвием конька (осторожно, 18+)

Самое удивительное в этой ситуации выглядит то, что арбитры никак не наказали Кэссиана за этот брутальный удар. Хотя ему теперь грозит дисквалификация. За похожий удар в 2012 году НХЛ дисквалифицировала Джеффа Скиннера на два матча.

Сам Кэссиан в свое время уже был дисквалифицирован. В 2013 году он нанес удар клюшкой в лицо Сэму Ганье. Это было во время предсезонных матчей. Кессіана дисквалифицировали до конца предсезонных игр, а также на пять матчей регулярного сезона НХЛ.

А уже в этом сезоне Кессиан набросился с кулаками на Брэде Ткачака во время матча против "Калгари". За эту драку он получил два матча дисквалификации и 21 тысячу долларов штрафа.