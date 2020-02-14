24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Хоккеист грубо лезвием конька ударил соперника в грудь: видео жуткого эпизода

71 Читати новину українською
Зак Кэссиан / websfavourites.com

В матче НХЛ между "Тампа Бэй" и "Эдмонтоном" произошел жуткий эпизод – защитник Зак Кэссиан ударил лезвием конька соперника в грудь.

Это все произошло в конце первого периода. Кэссиан атаковал соперника Эрика Чернака под бортом. После этого оба хоккеистов оказались на льду, а под ними еще один игрок "Эдмонтона" Джош Арчибальд.

К слову: Украинские хоккеисты устроили массовую драку во время матча, сражался даже президент клуба: видео

В момент, когда Чернак пытался подняться, чтобы продолжить атаку своей команды, Кэссиан нанес удар лезвием конька ему в грудь.

Видео удара Кэссиана в грудь сопернику лезвием конька (осторожно, 18+)

Самое удивительное в этой ситуации выглядит то, что арбитры никак не наказали Кэссиана за этот брутальный удар. Хотя ему теперь грозит дисквалификация. За похожий удар в 2012 году НХЛ дисквалифицировала Джеффа Скиннера на два матча.

Сам Кэссиан в свое время уже был дисквалифицирован. В 2013 году он нанес удар клюшкой в лицо Сэму Ганье. Это было во время предсезонных матчей. Кессіана дисквалифицировали до конца предсезонных игр, а также на пять матчей регулярного сезона НХЛ.

А уже в этом сезоне Кессиан набросился с кулаками на Брэде Ткачака во время матча против "Калгари". За эту драку он получил два матча дисквалификации и 21 тысячу долларов штрафа.

Сколько людей заболели вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
сегодня
114544
Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:17 Харьков, Киев и Львов примут матчи сборной Украины перед Евро-2020: даты и соперники
Ігор Саджениця 271
13 февраля 21:25 Замена кардио нагрузкой: как плавание влияет на здоровье человека
Назарій Дзюбановський 421
13 февраля 14:40 Власти Львова поддержали создание "Народной команды "Карпаты "
Ігор Саджениця 113
13 февраля 13:15 Трансферы команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 3260
13 февраля 11:39 Виктор Выхрист – новая украинская угроза в боксе для Уайлдера и Джошуа
Андрій Тудовші 751
Новости
Больше новостей
Залиште відгук