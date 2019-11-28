Хоккеист НХЛ сидя забросил шайбу за 0,2 секунды до конца игры: видео

В регулярном чемпионате НХЛ 28 ноября состоялась настоящая битва между американским "Питтсбургом" и канадским "Ванкувером". В драматической игре победу отпраздновали "пингвины".

Питтсбург – Ванкувер 8:6 (2:1, 0:3, 6:2)

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В первом периоде хозяевам удалось выиграть с разницей в одну шайбу. Канадцы ответили тремя точными ударами во втором периоде и повели в матче со счетом 4:2.

Как оказалось, самое сладкое в матче хоккеисты оставили на последний период, в котором забросили аж 8 шайб.

Решающую шайбу в поединке за 0,2 секунды до конца игры забросил россиянин Евгений Малкин. На последних секундах игры "Ванкувер" пошел ва-банк.

"Канакс", чтобы отыграться, выпустили полевого игрока вместо голкипера. "Пингвины" сумели этим воспользоваться, проведя контратаку.

Малкин сумел опередить защитников, но Миллер клюшкой задел россиянина, и тот упал. Малкин забросил последнюю шайбу, находясь на пятой точке.

Питтсбург – Ванкувер видеообзор матча