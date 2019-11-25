Хоккеист потерял 9 зубов в НХЛ после болезненного удара шайбой: жуткое видео
Защитник хоккейной команды "Флорида" Кит Яндл потерял девять зубов в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины". Во время первого периода Яндл получил болезненный удар шайбой в лицо и сразу же ушел в раздевалку.
Daily Mail сообщает, что "точный" бросок соперника лишил 33-летнего хоккеиста "Флориды" девяти зубов.
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Видео попадания шайбы в лицо Кита
Несмотря на жуткую травму, в третьем периоде Кит вернулся на лед, а на следующий день сыграл против "Баффало".
Яндл, выступающий за "Пантерс" с 2016 года, не пропустил ни одной игры НХЛ с сезона-2008/09. Серия американца из 821 матча подряд – самая длинная среди действующих хоккеистов.
Полтора сезона отделяют Кита от рекорда Дуга Джарвиса (964 матча подряд).
"Флорида" же уступила "Каролине" со счетом 2:4.