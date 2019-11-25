Хоккеист потерял 9 зубов в НХЛ после болезненного удара шайбой: жуткое видео

Защитник хоккейной команды "Флорида" Кит Яндл потерял девять зубов в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины". Во время первого периода Яндл получил болезненный удар шайбой в лицо и сразу же ушел в раздевалку.

Daily Mail сообщает, что "точный" бросок соперника лишил 33-летнего хоккеиста "Флориды" девяти зубов.

Смотрите также: Вратарь в НХЛ совершил фантастическое спасение, отбив шайбу в футбольном стиле: видео

Видео попадания шайбы в лицо Кита​

Несмотря на жуткую травму, в третьем периоде Кит вернулся на лед, а на следующий день сыграл против "Баффало".

Яндл, выступающий за "Пантерс" с 2016 года, не пропустил ни одной игры НХЛ с сезона-2008/09. Серия американца из 821 матча подряд – самая длинная среди действующих хоккеистов.

Полтора сезона отделяют Кита от рекорда Дуга Джарвиса (964 матча подряд).

"Флорида" же уступила "Каролине" со счетом 2:4.