Хоккеист потерял 9 зубов в НХЛ после болезненного удара шайбой: жуткое видео

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Хоккеист потерял 9 зубов в НХЛ / twitter.com/beerleaguetalk

Защитник хоккейной команды "Флорида" Кит Яндл потерял девять зубов в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины". Во время первого периода Яндл получил болезненный удар шайбой в лицо и сразу же ушел в раздевалку.

Daily Mail сообщает, что "точный" бросок соперника лишил 33-летнего хоккеиста "Флориды" девяти зубов.

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Видео попадания шайбы в лицо Кита​

Несмотря на жуткую травму, в третьем периоде Кит вернулся на лед, а на следующий день сыграл против "Баффало".

Яндл, выступающий за "Пантерс" с 2016 года, не пропустил ни одной игры НХЛ с сезона-2008/09. Серия американца из 821 матча подряд – самая длинная среди действующих хоккеистов.

Полтора сезона отделяют Кита от рекорда Дуга Джарвиса (964 матча подряд).

"Флорида" же уступила "Каролине" со счетом 2:4.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт NHL Хоккей
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