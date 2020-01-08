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Хоккеист потерял несколько зубов после попадания шайбы в маску, но продолжил игру: видео

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Маккензи Блэквуд / USA TODAY Sports

Вратарь хоккейного клуба "Нью-Джерси Девилс" Маккензи Блэквуд во время игры против "Айлендерс" потерял несколько зубов.

Шайба попала ему в защитную маску. Но удар был такой силы, что хоккеисту понадобилась помощь медиков. На опубликованном видео видно, что у хоккеиста отсутствует несколько передних зубов, а во рту у него кровь.

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Однако Маккензи Блэквуд, несмотря на такую травму, продолжил игру. Но это его команде не очень помогло. "Айлендерс" одержали победу в овертайме.

Видеообзор матча Нью-Джерси – Айлендерс

 

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Теги: Спорт Хоккей
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