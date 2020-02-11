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Хоккеист украинского происхождения виртуозно забил шедевральную шайбу в матче НХЛ – видео

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Мэттью Ткачук / Christian Petersen/Getty Images

Нападающий "Калгари" Мэттью Ткачук внес свою лепту в победу команды над "Сан-Хосе" в рамках регулярного чемпионата НХЛ – 2:6.

Хоккеист украинского происхождения прибрал шайбу под себя и пробил клюшкой между ног.

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Видео шайбы Ткачука

Такой шайбе можно было бы удивляться, если бы она была у него первой. Но нет – так он уже забивал, даже в этом сезоне.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Хоккей
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