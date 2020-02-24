Хоккеист забросил неожиданную шайбу из нейтральной зоны: видео провала вратаря
В матче между харьковским "Динамо" и "Ледяными Волками" из Киева хозяева получили несколько неожиданную победу. А вратарь "волков" пропустил довольно курьезную шайбу.
Защитник "Динамо" Руслан Лисин (он в свое время выступал и за "Ледяных Волков") решился на бросок из нейтральной зоны. Сам бросок был не слишком мощный, но шайба во время полета отбилась от льда и, фактически, запрыгнула в ворота. Опытный голкипер Максим Дуве не ожидал такого удара и пропустил ее.
Вот так: В матче НХЛ 42-летний водитель стал на ворота команды и отразил 7 бросков: видео
Смотрите видео шайбы из нейтральной зоны
Сам матч закончился более чем уверенной победой "Динамо" 4:1.
Напомним, что Руслан Лисин в свое время отметился и в защите, когда в воздухе эффектно отразил шайбу, которая летела в ворота.
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