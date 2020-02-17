Хоккеисты украинских клубов провели тренировку для детей в Полтаве и Кременчуге: фото

В Украине хоккеисты продолжают добрую традицию проводить "Тренировку со звездой". На этот раз местами проведения очередных мастер-классов были выбраны Полтава и Кременчуг.

Наставниками на первой в истории полтавской тренировке стали генеральный директор УХЛ, бывший игрок НХЛ, КХЛ и сборной Украины Сергей Варламов и спортивный директор УХЛ, четырехкратный чемпион Украины, капитан национальной сборной Александр Победоносцев.

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Тренировка хоккеистов в Полтаве (фото: УХЛ)

А в Кременчуге в роли тренеров себя попробовали игроки местного клуба, лидирующего в турнирной таблице чемпионата – Александр Горлушко, Руслан Ефимочкин и Виктор Тютченко. Также компанию хоккеистам составили игрок ФК "Кремень" Андрей Олейник и полтавская пловчиха и участница Олимпийских игр Мария Ливер.



Тренировка хоккеистов в Кременчуге (фото: УХЛ)

В Полтаве особой тренировка стала еще и потому, что в ней, кроме журналистов, блоггеров и болельщиков, приняли участие полтавские любители, которые получили возможность из первых уст узнать о секретах мастерства именитых украинских хоккеистов.

В ходе "Тренировки со звездой" все участники смогли не только потренировать свои навыки владения клюшкой и шайбой, но и улучшить свою технику катания на коньках, а также испытать себя в настоящем хоккейном скилл-шоу.



Тренировка детей (фото: УХЛ)

Отметим, что все участники разделились на группы и в четырех различных зонах потренировали силу броска, точность удара, мастерство владения шайбой, а также попробовали себя в пробитии буллита.