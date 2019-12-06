Хоккеисты украинских топ-клубов устроили массовую драку на льду: видео

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Кременчуг – Днепр драка

В центральном матче 20-го тура Украинской хоккейной лиги "Днепр" уступил "Кременчугу" – 2:1.

В третьем периоде сцепились сразу несколько хоккеистов, но позже основная драка разгорелась между игроком Днепра Ильей Декалом и хоккеистом Кременчуга Тимуром Гриценко.

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Массовая драка в матче чемпионата Украины: смотрите видео

Оба хоккеиста заработали по удалению до конца матча. Поединок в итоге завершился победой Кременчуга со счетом 2:1.

Спорт24 писал, что в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Каролиной" и "Сан-Хосе" (3:2 Б) произошла стычка. В середине второго периода подрались ветеран "Шаркс" Джо Торнтоа и голкипер "Харрикейнз" Петр Мразек.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта ХК Днепр Хоккей ХК Кременчуг
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