24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Хоккеисты устроили двойную драку в чемпионате Украины: видео

- Читати новину українською

29-го февраля "Кременчуг" принимал "Ледяных Волков" в рамках чемпионата Украины по хоккею. Игра запомнилась не только обилием шайб, но и дракой.

"Ледяные Волки" несмотря на большое количество пропущенных шайб устроили на льду настоящее боксерское шоу. В одном матче состоялись сразу два очных "боксерских" поединка.

Смотрите также: В России 11-летние хоккеисты устроили массовую драку во время игры: видео

Сначала, после 11-й заброшенной шайбы в ворота "волков", силами померяться решили защитники Давид Григорян и Никита Жигалов. Бой хоккеистов вспыхнул на экваторе второго периода.

А сразу после того, как судьи разняли хоккеистов, свой спор кулаками решили Александр Боевых и Валерий Мкртчян.

Возможно, киевские хоккеисты были расстроены не убедительной победой "Кременчуга", а тем фактом, что "горожане" досрочно выиграли регулярный чемпионат УХЛ-Пари-Матч.

Подопечные Руслана Борисенко хоть как-то попытались добавить ложки дегтя в бочку меда "Кременчуга".

Поединок между "Кременчугом" и "Ледяными Волками" завершился разгромной победой хозяев со счетом 14:1.

Видео драки в матче "Кременчуг" – "Ледяные Волки"

БОЛЬШЕ ХОККЕЙНЫХ НОВОСТЕЙ
  •  
Как улучшить кровообращение в мозге
сегодня
Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт ХК Кременчуг ХК Ледяные Волки Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:31 Майки Гарсия в блестящем бою победил Варгаса и удачно дебютировал уже в 5-м весе: видео
Михайло Гема
29 февраля 18:59 Фанаты "Баварии" сорвали матч оскорбительными баннерами, мюнхенцы едва не упустили победу 6:0
Михайло Гема
29 февраля 12:05 Гол года: во Франции вратарь рукой забросил мяч в собственные ворота – курьезное видео
Софія Кулай
29 февраля 10:17 Непобедимая Магучих: украинская легкоатлетка победила на своих седьмых соревнованиях подряд
Софія Кулай
28 февраля 22:46 У боксера прямо во время боя из трусов выпал мобильный телефон – смешное видео
Юрій Семенюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук