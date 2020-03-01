Хоккеисты устроили двойную драку в чемпионате Украины: видео
29-го февраля "Кременчуг" принимал "Ледяных Волков" в рамках чемпионата Украины по хоккею. Игра запомнилась не только обилием шайб, но и дракой.
"Ледяные Волки" несмотря на большое количество пропущенных шайб устроили на льду настоящее боксерское шоу. В одном матче состоялись сразу два очных "боксерских" поединка.
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Сначала, после 11-й заброшенной шайбы в ворота "волков", силами померяться решили защитники Давид Григорян и Никита Жигалов. Бой хоккеистов вспыхнул на экваторе второго периода.
А сразу после того, как судьи разняли хоккеистов, свой спор кулаками решили Александр Боевых и Валерий Мкртчян.
Возможно, киевские хоккеисты были расстроены не убедительной победой "Кременчуга", а тем фактом, что "горожане" досрочно выиграли регулярный чемпионат УХЛ-Пари-Матч.
Подопечные Руслана Борисенко хоть как-то попытались добавить ложки дегтя в бочку меда "Кременчуга".
Поединок между "Кременчугом" и "Ледяными Волками" завершился разгромной победой хозяев со счетом 14:1.
Видео драки в матче "Кременчуг" – "Ледяные Волки"
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