Хоккеисты устроили двойную драку в чемпионате Украины: видео

29-го февраля "Кременчуг" принимал "Ледяных Волков" в рамках чемпионата Украины по хоккею. Игра запомнилась не только обилием шайб, но и дракой.

"Ледяные Волки" несмотря на большое количество пропущенных шайб устроили на льду настоящее боксерское шоу. В одном матче состоялись сразу два очных "боксерских" поединка.

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Сначала, после 11-й заброшенной шайбы в ворота "волков", силами померяться решили защитники Давид Григорян и Никита Жигалов. Бой хоккеистов вспыхнул на экваторе второго периода.

А сразу после того, как судьи разняли хоккеистов, свой спор кулаками решили Александр Боевых и Валерий Мкртчян.

Возможно, киевские хоккеисты были расстроены не убедительной победой "Кременчуга", а тем фактом, что "горожане" досрочно выиграли регулярный чемпионат УХЛ-Пари-Матч.

Подопечные Руслана Борисенко хоть как-то попытались добавить ложки дегтя в бочку меда "Кременчуга".

Поединок между "Кременчугом" и "Ледяными Волками" завершился разгромной победой хозяев со счетом 14:1.

Видео драки в матче "Кременчуг" – "Ледяные Волки"