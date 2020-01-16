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Хоккеисты устроили массовую драку в матче чемпионата Украины: видео

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Драка хоккеистов / УХЛ

В центральном матче 28-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч между лидерами турнирной таблицы "Кременчугом" и "Днепром" зрители увидели не только зрелищную и яркую игру, но и настоящие мужские эмоции – хоккеисты решили помериться силами не только в голевой перестрелке , но и в мощном кулачном бою.

Началось все на пятаке ворот Вячеслава Новицкого, где после молниеносной атаки "Днепра" у игроков зашкалили эмоции, что и переросло в ледовое побоище.

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Финальной точкой массовой драки стала очная дуэль между Вадимом Хришпенцом и Сергеем Кузьмиком, драку которых смогли остановить только судьи.

Видео драк в матче между "Кременчугом" и "Днепром"

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт ХК Кременчуг ХК Днепр Хоккей
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