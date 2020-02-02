Хоккеисты устроили массовую драку во время матча НХЛ, между собой дрались даже вратари – видео

В матче НХЛ между "Калгари" и "Эдмонтоном" в один из моментов хоккеисты устроили массовую драку. К ней присоединились даже вратари обеих команд, которые сошлись в схватке в центре ледовой площадки.

Всего в матче между "Калгари" и "Эдмонтоном" было несколько драк. Однако крупнейшая произошла в конце второго периода. Во время атаки гостей хоккеист Сэм Гренье пытался забросить шайбу уже лежа. Но вместо этого попал в голкипера Кэма Тэлбота, который уже прижал шайбу. За партнера вступились другие хоккеисты "Калгари", а затем и сам вратарь. К ним присоединились и другие игроки, которые в то время были на льду.

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Драчунов пришлось успокаивать судьям. Но на этом все не остановилось. Вратарь "Эдмонтона" Майк Смит то время подкатился в центр площадки. Его и заметил Телбот, направившись к нему.

Смотрите видео драки вратарей в НХЛ

После драки оба голкипера получили удаление до конца матча. А вообще в этой игре хоккеисты получили более 100 минут штрафа.

Сам матч закончился уверенной победой "Эдмонтона" со счетом 8:3.

Это первая драка вратарей в НХЛ за последние 7 лет: в прошлый раз подрались голкиперы "Филадельфии" и "Вашингтона" – Рэй Эмери и Брэйден Холтби.