Хоккеисты устроили настоящее шоу для болельщиков после победы в чемпионате – видео
Хоккеисты хоккейного клуба "Кременчуг" после досрочной победы в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч сезона 2019/20 устроили настоящее шоу-перекличку со своими болельщиками.
Как отмечают хоккеисты, болельщики – это важная часть их клуба, шестой полевой игрок, который ведет их к победе и новым достижениям. Оригинальным способом хоккеисты решили отблагодарить преданных фанатов своей команды.
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Шоу хоккеистов для болельщиков смотрите видео
Добавим, что "Кременчуг", заняв первое место в регулярном чемпионате, автоматически получает путевку в полуфинал плей-офф УХЛ. Соперник команды определится после розыгрыша четвертьфинальной серии между столичными "Ледяными Волками" и белоцерковским "Белым Барсом", которая стартует уже 11 марта в 17:30.
- Клуб основан в 2010 году.
- Серебряный призер чемпионата Украины по хоккею, победитель регулярного чемпионата 2015 года.
- Ветераны ХК "Кременчуг" в 2016 году выиграли Fenix cup в Барселоне.
- В 2017 году ХК "Кременчуг" победил в чемпионате и в Кубке города среди любителей. В июне стали обладателем кубка в Богуславе.