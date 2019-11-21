Хоккейные клубы "потроллили" друг друга в соцсети кадрами из советского мультфильма: фото

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Спор спортивных клубов порой не заканчивается пределами площадки, где состоится игра. В современную эпоху он вышел в соцсети, где у команды есть немало поклонников. Главное к этому подойти креативно.

В Украине приняли новый законопроект, нормы которого позволяют открыто сравнивать в рекламе свой товар с товарами конкурентов. Бренды и раньше вели "сравнительную" войну. Однако ранее юристы опасались вести такую ​​рекламу в открытую. Например, в Киеве с помощью баннеров воевали McDonalds и KFC, но дальше Южного вокзала такая реклама не распространилась.

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Такими же способами "развлекаются" и пиарщики в спорте. Как еще анонсировать матч, если не по-доброму посмеяться над командой противника? Однако, в хоккее клубные страницы в Instagram зашли еще дальше и устроили целую перепалку в Stories.

"Волки" и "щуки" – казалось бы, очень неоднозначное сравнения. Однако, клубные пресс-службы попали точно в яблочко, используя кадры из советского "Ну, погоди!". Такие приемы классно срабатывают как на содержание уже имеющихся подписчиков, так и на привлечение новых. Ведь болельщик получает максимум эмоций от саркастического "стеба" противника.

Такой формат заманивания аудитории – новая тропа для пиара отечественного спорта. Юмор, который заходит всем, наглядные картинки, а главное – безумный фидбэк от болельщиков. Так что своих целей подобный интертеймент в Stories все-таки добился.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт ХК Ледяные Волки ХК Днепр Хоккей
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