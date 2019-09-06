Хорватия – Словакия: прогноз букмекеров на матч отбора к Евро-2020

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Вице-чемпионам мира отступать некуда. В матче четвертого тура отбора к Евро-2020 Хорватия едет в гости в Словакию.

Эксперты фаворитом матча считают гостей – сборную Хорватии.

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2,26 – коэффициент на победу хорватов.
3,54 – коэффициент на то, что выиграет сборная Словакии.
3,32 – коэффициент на ничью.

хорватія словаччина
Прогноз на матч "Хорватия" – "Словакия"

Вицечемпионы планеты пока идут только на третьей непроходимой строчке своей группы квалификации чемпионата Европы.

словаччина хорватія
Квалификации чемпионата Европы

Смогут ли Модрич и компания обыграть неуступчивого соперника? Ответ не за горами, ведь стартовый свисток этого матча прозвучит в пятницу, 6 августа, в 21:45.

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Теги: Спорт Словакия Хорватия Футбол
Источник: 24 канал
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