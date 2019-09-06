Хорватия – Словакия: прогноз букмекеров на матч отбора к Евро-2020
Вице-чемпионам мира отступать некуда. В матче четвертого тура отбора к Евро-2020 Хорватия едет в гости в Словакию.
Эксперты фаворитом матча считают гостей – сборную Хорватии.
Интересно! Квалификация Евро-2020: результаты матчей и видео голов 5 сентября
2,26 – коэффициент на победу хорватов.
3,54 – коэффициент на то, что выиграет сборная Словакии.
3,32 – коэффициент на ничью.
Прогноз на матч "Хорватия" – "Словакия"
Вицечемпионы планеты пока идут только на третьей непроходимой строчке своей группы квалификации чемпионата Европы.
Квалификации чемпионата Европы
Смогут ли Модрич и компания обыграть неуступчивого соперника? Ответ не за горами, ведь стартовый свисток этого матча прозвучит в пятницу, 6 августа, в 21:45.
Источник: 24 канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии