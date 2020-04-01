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Худжамов неожиданно покинул "Мариуполь"

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Рустам Худжамов / ФК "Мариуполь"

Вратарь футбольного клуба "Мариуполь" Рустам Худжамов неожиданно покинул команду. 37-летний капитан "азовцев" выступает за команду с 2016 года.

"Мариуполь" на официальном сайте сообщил, что прекратил сотрудничество с голкипером Худжамовым. Причины расторжения контракта не указываются.

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Действующее соглашение между "Мариуполем" и вратарем было рассчитано до 30 июня 2020 года.

Худжамов раз выходил на поле в футболке "Мариуполя" еще 25 сентября 2019 года. После того голкипер пропустил все поединки "азовцев".

Карьера Худжамова

Рустам играл за "Мариуполь" с 2012 до 2014 года на правах аренды из "Шахтера".

В 2015-м вернулся в донецкий клуб, но играл в аренде в "Заре" и "Металлисте". Полноценным игроком "Мариуполя" Худжамов стал в 2016 году.

На его счету 136 матчей за мариупольский клуб, в которых он пропустил 153 гола, а в 43 встречах отстоял на ноль.

Худжамов выиграл с "Мариуполем" Первую лигу Украины.

За сборную Украины вратарь провел один матч. В 2009 году Худжамов сыграл весь товарищеский матч против Сербии, который Украина выиграла 1:0.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт ФК Мариуполь Футбол
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